الأربعاء 18 شعبان 1442 ﻫ - 31 مارس 2021 |
Englishعربي

ألمانيا وروسيا وفرنسا.. اتصال بين زعماء هذه الدول لبحث قضايا دولية عدة

منذ 4 ساعات
ألمانيا وروسيا وفرنسا

ألمانيا وروسيا وفرنسا

A A A
طباعة المقال

عقد زعماء كل من روسيا وألمانيا وفرنسا، مؤتمراً عبر الفيديو، تطرقوا فيه إلى الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وروسيا البيضاء، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

وجاء في بيان عن الكرملين أن بوتين بحث مع ميركل وماكرون حال العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث “أكد الجانب الروسي استعداده لاستعادة التعاون الطبيعي وغير المسيس بين روسيا والاتحاد الأوروبي اذا أبدى الطرف المقابل اهتماما بذلك”.

وأعير اهتمام خاص “لمهمة توحيد الجهود في محاربة الخطر المشترك، وهو جائحة فيروس كورونا”.

كما ركز الزعماء اهتمامهم على “الإجراءات لمنع انتشار المرض، وتم التطرق إلى آفاق تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي في الاتحاد الأوروبي والتوريدات المحتملة للقاح وإنتاجه المشترك في دول الاتحاد”.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس بوتين “عبر عن قلقه إزاء التصعيد في منطقة دونباس الناجم عن الاستفزازات من قبل أوكرانيا”.

من ناحيته أشار بيان قصر الإليزيه إلى أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على تنسيق الجهود لإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن ماكرون وميركل بحثا مع بوتين إمكانية التعاون بشأن اللقاحات، وأنهما طالباه باحترام حقوق المعارض السياسي أليكسي نافالني والحفاظ على صحته.

    المزيد من أخبار العالم

    لاجئون سوريون
    أقل مما هدفت إليه الأمم المتحدة.. المانحون يتعهدون بـ 6.4 مليار دولار للاجئين السوريين
    توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني
    بسبب تداعيات كورونا وارتفاع أسعار الطاقة.. التضخم في ألمانيا في ازدياد
    إيرانيون يقفون بالساعات لشراء الدجاج
    الإيرانيون يعانون من الذل الجماعي بسبب الدجاج !

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دراسة صادمة: النساء يمتلكن أوراكا أكبر من الرجال لأن أسلافنا البدائيين كانوا يبيضون!
    حالة ترقب لمعرفة أصل كورونا
    لماذا يؤدي كوفيد-19 إلى ظهور أعراض فقدان الذوق وجفاف الفم والتقرحات؟
    يجب تقليل عدد مرات الاستحمام
    توقفوا عن القيام بهذه العادة أثناء الاستحمام … قد تسبب العمى