ألمانيا وروسيا وفرنسا.. اتصال بين زعماء هذه الدول لبحث قضايا دولية عدة

عقد زعماء كل من روسيا وألمانيا وفرنسا، مؤتمراً عبر الفيديو، تطرقوا فيه إلى الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وروسيا البيضاء، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

وجاء في بيان عن الكرملين أن بوتين بحث مع ميركل وماكرون حال العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث “أكد الجانب الروسي استعداده لاستعادة التعاون الطبيعي وغير المسيس بين روسيا والاتحاد الأوروبي اذا أبدى الطرف المقابل اهتماما بذلك”.

وأعير اهتمام خاص “لمهمة توحيد الجهود في محاربة الخطر المشترك، وهو جائحة فيروس كورونا”.

كما ركز الزعماء اهتمامهم على “الإجراءات لمنع انتشار المرض، وتم التطرق إلى آفاق تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي في الاتحاد الأوروبي والتوريدات المحتملة للقاح وإنتاجه المشترك في دول الاتحاد”.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس بوتين “عبر عن قلقه إزاء التصعيد في منطقة دونباس الناجم عن الاستفزازات من قبل أوكرانيا”.

من ناحيته أشار بيان قصر الإليزيه إلى أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على تنسيق الجهود لإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن ماكرون وميركل بحثا مع بوتين إمكانية التعاون بشأن اللقاحات، وأنهما طالباه باحترام حقوق المعارض السياسي أليكسي نافالني والحفاظ على صحته.