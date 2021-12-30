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ألمانيا.. وزارة الدفاع تدقق شريط فيديو لرجل يرتدي زياً عسكرياً ويهدد السلطات

منذ 3 ساعات

الشرطة الألمانية - أرشيف

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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها تدقق في فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلا بزي عسكري يهدد السلطات بإنذار نهائي حول إجراءات كورونا والتطعيم.

وأشارت الوزارة في بيان لها عبر “تويتر” إلى أنه “حاليا يتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لجندي مفترض، ويحتوي على تهديدات ضد سيادة القانون، وهي غير مقبولة، ويجري التحقق من العواقب المحتملة”.

واحتلت كلمتا “جنود” و”بوندسوير” /وزارة الدفاع/ الصدارة على مواقع البحث عقب نشر الفيديو الخميس.

ومدة الفيديو قرابة دقيقة، ويظهر رجلا يرتدي زيا عسكريا عرف على نفسه باسم Oberfeldwebel، ويطالب برفع اقيود التي تفرضها السلطات لمنع انتشار كورونا، وإلغاء التطعيم الإلزامي ضد كورونا للعسكريين.

من جهتها، أشارت مجموعة RND الإعلامية إلى أن “الرجل، الذي يفترض أن اسمه أنطون أوبيرور، هو جندي بالفعل، أحيل للجنة التأديبية في الماضي، ويفترض أنه منع من ارتداء زيه الرسمي، ما يعني تعليق خدمته”.

وبحسب المجموعة: “تحدث الرجل في تجمع حاشد الأربعاء في روزنهايم وهدد السلطات بأن جثثهم ستنتشر في جميع أنحاء الميدان”.

وأكدت مصادر مطلعة أن “الشرطة اعتقلت الرجل في ساحة أوديونبلاتز وسط ميونيخ، حيث وصل لمخاطبة الجمهور”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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