ألمانيا… 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع طفيف بالإصابات

أصيب 1251 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في ألمانيا ما يشكل ارتفاع طفيف في العدد بالنسبة ليوم أمس.

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة.

وسجل المعهد 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص.

ويبقى معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة عند مستوى 700-1300 حالة.

ووصفت المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء الماضي هذه الأرقام بأنها مثيرة للتفاؤل، غير أن معهد روبرت كوخ حذر في اليوم التالي من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من الوباء قبل بداية الخريف، ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات التباعد الصحية.