ألوف يهربون إلى الكاميرون بعد سيطرة بوكو حرام على بلدة حدودية في نيجيريا

منذ 42 دقيقة
عناصر من جماعة بوكو حرام

قال سكان وزعماء من المجتمع المحلي، اليوم الجمعة “إن أكثر من 5000 شخص فروا من شمال شرق نيجيريا إلى الكاميرون المجاورة بعد أن بسط مسلحو جماعة بوكو حرام سيطرتهم على بلدة كيراوا الحدودية بولاية بورنو”.

ويكثف متمردو الجماعة هجماتهم على المدنيين وقوات الأمن في الولاية خلال العام الجاري. وتمثل بورنو مركزا لصراع مستمر منذ 16 عاما تقوده جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا المنشق عنها.

ومنذ بداية العام، اجتاح المتمردون عددا من القواعد العسكرية والمجتمعات المحلية في بورنو، لكن الجيش تمكن من صدهم بعد حصوله على تعزيزات.

ودفع الهجوم، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، رئيس المنطقة عبد الرحمن أبو بكر إلى الخروج من قصره بعد أن اشتعلت فيه النيران إلى جانب ثكنة عسكرية وعشرات المنازل.

وأعلنت جماعة بوكو حرام مسؤوليتها عن الهجوم، ونشرت مقطعا مصورا يظهر مقاتلين يضرمون النار في الثكنات وهم يهتفون “النصر من عند لله”.

وكانت الجماعة شنت في 19 سبتمبر أيلول هجوما على بلدة بانكي الحدودية، وسيطر مقاتلوها على ثكنة عسكرية وأجبروا الجنود على الفرار واستولوا على أسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

