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ألوية اليمن السعيد تتقدم وتستعيد مواقع هامة

11 - فبراير - 2022
ألوية اليمن السعيد

ألوية اليمن السعيد

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تواصل ألوية اليمن السعيد، اليوم الجمعة، تقدمها نحو مركز مديرية حرض بمحافظة حجة، حيث تم استعادة السيطرة على قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرقي مدينة حرض، وذلك بعد معارك قوية مع الحوثيين.

كما يستمر تمشيط الأحياء الجنوبية والشرقية بعد وصول تعزيزات من لواءي العاصفة والعروبة من جبهة صعدة، التي أعلن التحالف عن بدء عملية عسكرية لألوية اليمن السعيد بها مع استمرار استهداف طيران تحالف دعم الشرعية للتجمعات والآليات الحوثية.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في صفوف الميليشيا الحوثية.

هذا وواصلت قوات الجيش اليمني، لليوم السابع على التوالي، تقدمها في جبهة حرض شمال محافظة حجة، وسط انهيارات في صفوف الحوثي.

    المصدر :
  • العربية

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