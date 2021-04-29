أليكسي نافالني يظهر على الشاشات قبل المحاكمة

ظهر المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، على الشاشات عبر رابط فيديو قبل جلسة استماع للنظر في استئناف ضد قرار محكمة سابق أدانه بتهمة الافتراء على أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.

وقد أعلنت المحكمة عقب ذلك بقليل تأجيل جلسة الاستماع إلى 17 مايو القادم، فيما ظهرت ملامح التعب والإجهاد والنحول على نافالني جراء الإضراب عن الطعام وسوء المعاملة كما أكد فريق الدفاع في أوقات سابقة.

وكانت محكمة موسكو قضت بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف على أليكسي نافالني، في شهر فبراير الماضي، لاتهامه في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ، إضافة إلى قضية التشهير بأحد المحاربين القدامى.

وكان أقوى معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن إنه قرر إنهاء الإضراب عن الطعام قبل بضعة أيام

وشكر نافالني وقتها عبر حسابه في “إنستغرام” مؤيديه داخل روسيا وخارجها، مضيفا أن دعمهم له أتاح “تحقيق تقدم هائل”.

وأكد أنه خضع مؤخرا لفحص من قبل فريقين من الأطباء المدنيين وأنه تمكن من الإطلاع على نتائج هذه الفحوصات.

وذكر نافالني أن تراجعه تدريجيا عن الإضراب عن الطعام سيستمر 24 يوما، أي فترة مماثلة لفترة الإضراب نفسه، مشيرا إلى أنه لا يزال يصر على ضرورة السماح بطبيب مدني بزيارته في السجن.

وأعلن نافالني الإضراب عن الطعام في 31 مارس عقب منع أطباء مدنيين من زيارته، فيما أكد محاموه حدوث تدهور صحته.