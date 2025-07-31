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أمازون تتوقع مبيعات أعلى من تقديرات السوق للربع الثالث

منذ 31 دقيقة
شركة أمازون.كوم

شركة أمازون.كومشركة أمازون.كوم

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توقعت أمازون دوت كوم الخميس مبيعات أعلى من تقديرات السوق للربع الثالث، لكنها أخفقت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات العالية لوحدة الحوسبة السحابية التابعة لها أمازون ويب سيرفيسز بعد أن تمكن منافسون من تجاوز التوقعات بسهولة.

انخفضت الأسهم بأكثر من ثلاثة بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن اختتمت التداول على ارتفاع 1.7 بالمئة إلى 234.11 دولار. وسجلت كل من ألفابت ومايكروسوفت مكاسب كبيرة في إيرادات الحوسبة السحابية في وقت سابق من هذا الشهر.

كما تقلصت هوامش أرباح أمازون ويب سيرفيسز. وقالت أمازون إنها بلغت 32.9 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة مع 39.5 بالمئة في الربع الأول من هذا العام و35.5 بالمئة قبل عام.

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز عن زيادة 17.5 بالمئة في الإيرادات إلى 30.9 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 30.77 مليار.

وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي صافي المبيعات بين 174 مليار دولار و179.5 مليار في الربع الثالث، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 173.08 مليار دولار، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وتمثل الوحدة جزءا صغيرا من إجمالي إيرادات أمازون، ولكنها محرك رئيسي للأرباح، إذ تمثل عادة نحو 60 بالمئة من إجمالي الدخل التشغيلي لأمازون.

وفي حين أن أمازون ضخت المليارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قال محللون إن عدم وجود نموذج قوي لهذه التكنولوجيا من أمازون ويب سيرفيسز يسبب بعض المخاوف من أن الشركة قد تتخلف عن منافسيها في تطوير الذكاء الاصطناعي.

    المصدر :
  • رويترز

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