أمراض خطيرة.. الحرب في أوكرانيا تخلق أزمة صحية

في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا، تضاف إلى تهديدات الصواريخ والقنابل العنقودية والقصف المدمر، مخاطر تفشي الأمراض المعتدية بسبب الظروف الصحية السيئة يعيشها الأوكرانيون.

وتقول مجلة Nature العلمية المتخصصة إن الشعب الأوكراني يواجه هجمة من الأمراض المعدية.

بعض التهديدات – مثل انتشار COVID-19 – فورية ويمكن الإحساس بتأثيرها بسرعة، حيث يتجمع الناس في الطوابق السفلية ومحطات مترو الأنفاق والملاجئ المؤقتة لحماية أنفسهم من القصف.

وهناك تهديدات أخرى يفاقمها عدم توفر المياه والمرافق الصحية الكافية، وخطر تفشي شلل الأطفال والحصبة.

وتقول المجلة إنه “مع تحول المرافق الصحية والطرق إلى أنقاض، ينقطع الوصول إلى خدمات التشخيص والعلاجات المتعلقة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مما سيزيد من عبئها المرتفع بالفعل”.

ونقلت المجلة عن علماء وأطباء دوليين، مثل الطبيبة الرومانية لوسيكا ديتيو، مديرة “شراكة دحر السل” التنفيذية، ومقرها جنيف في سويسرا قولها إنه “قلقة جدا على أوكرانيا” بسبب تأثير الصراع على النظام الصحي.

عندما غزت روسيا في 24 فبراير، كانت أوكرانيا تخرج من أسوأ موجة عدوى بمتحور أوميكرون، بلغت ذروتها في ذلك الشهر.

ومنذ بدء النزاع، انخفض عدد اختبارات التعرض لفيروس كورونا مما يعني أن انتقال العدوى غير المكتشف ربما يكون كبيرا.

وقد أعاق انعدام الثقة الطويل الأمد في اللقاحات بين السكان جهود التحصين ضد الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة وشلل الأطفال أيضا.

كانت أوكرانيا تتصارع بالفعل مع تفشي شلل الأطفال، حيث كانت هناك حالتان في غرب البلاد العام الماضي، آخرهما في ديسمبر.

كما عثر على فيروس شلل الأطفال بين 19 مخالطا سليما، نظرا لأن فيروس شلل الأطفال يشل واحدا فقط من كل حوالي 200 من الأشخاص الذين يصيبهم، مما يشير إلى أن انتشار المرض أكبر بكثير مما توحي به أعداد الحالات وحدها.

وأوقف النزاع حملة مدتها 3 أسابيع لتطعيم ما يقرب من 140,000 طفل، أطلقت فبراير، كما أنه تسبب بتعطيل مراقبة شلل الأطفال، لذلك قد ينتشر الفيروس دون أن يتم اكتشافه، كما تحذر المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، ومقرها جنيف.

الحصبة هي أيضا مشكلة، ولأنها معدية للغاية، فإن “الحصبة هي واحدة من أولى المخاوف في أي أزمة إنسانية”، كما يقول جيمس غودسون، أخصائي الحصبة في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

وشهدت أوكرانيا تفشيا كبيرا بدأ في عام 2017 واستمر حتى عام 2020، مع أكثر من 115 ألف حالة.

وبحلول عام 2020، كانت التغطية الوطنية المبلغ عنها بجرعتين من اللقاح المحتوي على الحصبة تصل إلى 82 بالمئة، وهو تحسن كبير، ولكنه لا يزال غير مرتفع بما يكفي لمنع تفشي المرض القاتل.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن تغطية اللقاح كانت أقل من 50 بالمئة في بعض الأقاليم، مثل خاركيف، حيث تفر أعداد كبيرة من الناس من الصراع الآن.

ويصاب ما يقدر بنحو 32,000 شخص هناك بالسل النشط كل عام، وحوالي ثلث جميع حالات السل الجديدة مقاومة للأدوية.

ويصاب22 في المئة من المصابين بالسل بفيروس نقص المناعة البشرية في أوكرانيا، والسل هو السبب الرئيسي للوفاة بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وينتشر المرض من خلال الجهاز التنفسي، ويدمر ببطء الرئتين.

وينشأ السل المقاوم للأدوية عندما لا يلتزم الناس بنظامهم الشاق من الأدوية اليومية، وتنقل المجلة عن خبراء في المرض “إذا كنت مصابا بالسل أو فيروس نقص المناعة البشرية، فلا أحد لديه الوقت الكافي للحصول على علاجه وأخذه، فبالكاد يكون لديه الوقت لإحضار أطفاله والركض هربا من الصواريخ”.

وتضيف أن أي انقطاع في العلاج سيؤدي إلى السل المقاوم للأدوية، بما في ذلك السل المقاوم للأدوية المتعددة”.

وبعد 5 سنوات من عدم العلاج، يمكن أن يموت 50٪ من الأشخاص المصابين بالسل الرئوي. وفي الوقت نفسه، فإن المصاب يعدي العديد من الآخرين من حوله”.

وقد انخفض تشخيص حالات السل وعلاجها بالفعل بنحو 30٪ خلال جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021، مما أدى إلى زيادة انتقال العدوى.

كما أن الحصول على علاجات فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز معرض للخطر في أوكرانيا، التي تتحمل ثاني أكبر معدل لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوروبا الشرقية.

وهناك نحو 1 بالمئة من السكان مصابون بالمرض، لكن هذا الرقم أعلى بكثير في المجموعات المعرضة للخطر.

وبالنظر إلى طبيعة فيروس نقص المناعة البشرية، الذي يجلب الإيدز والموت، فإن العلاج ينقذ الحياة”، كما يقول رامان هيليفيتش، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

ويمكن للعلاج المضاد للفيروسات الرجعية أن يبقي فيروس نقص المناعة البشرية تحت السيطرة ويبقي الدفاعات المناعية قوية للحماية من العدوى الانتهازية، مثل السل.

ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

وإذا تم تناول العلاج المضاد للفيروسات القهقرية باستمرار، يمكن أن يقمع الحمل الفيروسي إلى مستويات منخفضة بحيث لا يستطيع الشخص نقل فيروس نقص المناعة البشرية.

وفي أوكرانيا، كان هناك ما يقدر بنحو 260 ألف شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في نهاية عام 2020.

ومن بين هؤلاء، كان 69٪ فقط يعرفون وضعهم، و 57٪ كانوا يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية و 53٪ حققوا قمع الفيروس، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

كانت البلاد تحرز تقدما، لكن “هذه الحرب يمكن أن تعيدنا عشر سنوات إلى الوراء مرة أخرى”، كما تقول فاليريا راشينسكا، عضو الشبكة الأوكرانية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وفي خضم القصف العشوائي، قد لا يتمكن الناس من الحصول على أدويتهم. “وحتى لو وصلت إلى منشأة طبية، فقد لا تكون محتوية على الأدوية”، كما تقول.

وقد يكون لدى الأشخاص الفارين إلى بر الأمان إمدادات من الأدوية لمدة شهر واحد، أو أسبوعين ، أو أقل ، كما تقول راشينسكا، وتضيف أن أولئك الذين لا يستطيعون الانتقال إلى مكان آمن، وأولئك الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها روسيا، هم الأكثر ضعفا.

ووفقا لخطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز فإن هناك مساع لنقل إمدادات الطوارئ جوا إلى مستودع في بولندا، ومن هناك، ستنقل بالشاحنات إلى المرافق الطبية الأوكرانية.

وتطلب شبكة راشينسكا، التي نقلت مكاتبها من كييف إلى غرب أوكرانيا، من عملائها ألا يخافوا من الكشف عن إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية عند عبورهم إلى دول أوروبية أخرى، بل أن يذهبوا بدلا من ذلك إلى المستشفيات ويطلبوا أدويتهم.