أمريكا.. أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعنلت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 961 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية .

وتواصل الولايات المتّحدة، لليوم الثامن على التوالي، تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الأربعاء، فيما أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه يجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا كل يومين أو ثلاثة أيام، داعياً الأميركيين إلى وضع الكمامات.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3.89 مليون إصابة، بينها 68,524 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 961 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 141,883 وفاة، وفق الجامعة.

الرئيس الأميركي قال، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إنه يحمل كمامة، مؤكداً أنه سيستخدمها بكل سرور.

وتوقع ترمب أن تزداد الأوضاع بسبب جائحة كوفيد-19 “سوءا في الولايات المتحدة قبل أن تتحسن خلال فترة قصيرة” بعد طرح علاجات ولقاحات للفيروس.

وطلب ترمب من الأميركيين وضع كمامات عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكناً، مشيراً إلى أنه لا يمكن للشعب الأميركي أن يحاكمه فقط في مجال مكافحة كورونا.

وقال ترمب: “نطلب من الجميع أنّه عندما لا تكونون قادرين على التزام التباعد الاجتماعي، ضعوا كمّامات”. وأضاف “سواء أعجبتكم الكمامة أو لا، سيكون لها تأثير. سيكون لها تأثير ونحن بحاجة إلى كلّ ما يمكننا الحصول عليه”. وشّدد سيّد البيت الأبيض على أنّ الهدف “ليس فقط إدارة الوباء ولكن القضاء عليه”.