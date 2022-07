أمريكا.. إصابة 13 شخصا بإطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق بنيويورك

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في إدارة الإطفاء أن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص وعُثر على عبوات ناسفة في محطة بمترو أنفاق مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام إن الحادث وقع في ساعة مبكرة من الصباح في محطة مترو أنفاق في حي سانسيت بارك في بروكلين.

وذكرت محطة سي.إن.إن نقلا عن إدارة الإطفاء أن 13 شخصا أصيبوا بجروح منهم خمسة على الأقل في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق

و تحدثت بعض وسائل الإعلام عن حالة فزع وهلع تنتشر في محيط مترو الأنفاق ببروكلين.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أميركية أن خبراء المتفجرات يفحصون طرودا مشبوهة بعد حادث إطلاق النار بمحطة بروكلين.

