أمريكا.. إطلاق سراح جميع رهائن الكنيس اليهودي في تكساس

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن دون أن يصابوا بأذى، بعدما احتحجزهم مسلح لساعات في كنيس يهودي في مدينة كوليفيل، فيما أفادت الشرطة بمصرع محتجزهم.

وكتب غريغ أبوت عبر “تويتر” في الساعة 9:30 مساء السبت (0330 الأحد بتوقيت غرينتش): “جميع الرهائن أحياء سالمون”.

من جانبه، أعلن قائد الشرطة أن محتجز الرهائن لقي حتفه.

وأفادت تقارير صحفية بوقوع انفجار قوي وسماع أصوات طلقات نارية في الكنيس قبيل إعلان أبوت.

وقبل عدة ساعات قالت الشرطة إنه تم إطلاق سراح أحد الرهائن، مضيفة أن “الرجل غير مصاب ولا يحتاج إلى رعاية طبية وسيعاد لم شمله بأسرته قريبا”.

وذكرت تقارير سابقة أن المسلح احتجز في المعبد اليهودي في كوليفيل أربعة أشخاص، بينهم حاخام. بعد تهديده بتفجير قنابل، وهو يطالب بالإفراج عن امرأة أدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أمريكي في أفغانستان، وهي تقبع في أحد السجون الأمريكية بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 86 عاما.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، يدور الحديث عن شقيقة المسلح واسمها عافية صديقي، وهي مسجونة في قاعدة جوية بالقرب من فورت وورث في تكساس.