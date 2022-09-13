أمريكا: إيران ليست "شريكا راغبا" في إعادة إحياء الاتفاق النووي

إيران تسعى للحصول على مكاسب سياسية في المنطقة من خلال الاتفاق النووي

قالت الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة (الثلاثاء 13-9-2022) إن إيران ليست “شريكا راغبا” في المحادثات غير المباشرة بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وذكرت الولايات المتحدة في بيان للمجلس، المؤلف من 35 دولة “مستعدون لسرعة تنفيذ اتفاق على العودة المشتركة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. ما ينقصنا هو أن تكون إيران شريكا راغبا” في إحياء الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال قال في وقت سابق، إن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة.

وشدد قائلاً “لا يمكنني أن أُعطي جدولا زمنيا، غير أني أقول مجددا إن إيران تبدو إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق”.

وبعد عام ونصف على المناقشات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018، أبدت برلين ولندن وباريس، السبت، “شكوكاً جدية” حيال نية طهران في إحياء الاتفاق.

واتهمت الدول الأوروبية الثلاث، طهران في بيان بـ”مواصلة التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول”.