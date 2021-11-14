أمريكا.. اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي وإرسال آلاف الرسائل المزيفة

كشفت وسائل إعلام أمريكية، السبت، عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، تعرض لهجوم إلكتروني، ما تسبب في إرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني المزيفة.

ونقلت وكالة وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن مكتب التحقيقات الفدرالي قوله إن، “هذه المشكلة لم تنته بعد، ولا يمكننا في الوقت الحالي تقديم أي معلومات إضافية”.

وتحذر رئاسل البريد الإلكتروني المزيفة التي أرسلت من خادم كمبيوتر آمن لمكتب التحقيقات الفيدرالي، من وقوع هجمات إلكترونية.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أرسلت على موجتين في وقت مبكر من يوم السبت من عنوان على بوابة مؤسسة تطبيق القانون الحكومية، والتي تستخدمها العديد من الوكالات الحكومية، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء.

وحملت بعض الرسائل المزيفة عنوان، “عاجل: عامل تهديد في الأنظمة”.

واشتملت الرسائل على تحذير مزعوم للمتلقين من أنهم كانوا هدفا لهجوم قرصنة “معقد” من عصابة ابتزاز معروفة.