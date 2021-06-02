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أمريكا.. بايدن يعلن خطة لتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

2 - يونيو - 2021
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن،اليوم الأربعاء عن برنامج لتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، والذي يوفر على وجه الخصوص حوافز للأمريكيين الذين تم تطعيمهم.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، سيستخدم البيت الأبيض نظام الحوافز لتشجيع الناس على التطعيم، التي تشمل المكافآت المحتملة مثل البيرة المجانية أو المكافآت النقدية أو تذاكر الأحداث الرياضية أو الإجازات التي ترعاها الحكومة.

وقالت إن بايدن سيعلن عن خطة عمل من شأنها أن تساعد في تسريع معدلات التطعيم في البلاد والوصول إلى 70٪ من السكان بحلول يوم الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في الولايات المتحدة في 4 يوليو.

يذكر أن الولايات المتحدة تستخدم لقاحات Moderna وPfizer للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تتطلب جرعتين من التحصين، وجرعة Johnson & Johnson لمرة واحدة.

في وقت سابق، أعلن بايدن نيته تلقيح 70٪ من البالغين في البلاد ولو بجرعة واحدة، بحلول عيد الاستقلال في 4 يوليو.

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