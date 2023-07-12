أمريكا تبدأ قريبا مفاوضات مع أوكرانيا حول ضمانات أمنية ثنائية

تبدأ الولايات المتحدة قريبا مفاوضات مع أوكرانيا حول تقديم مساعدة أمنية طويلة الأمد بعد أن أعلنت دول غربية اليوم الأربعاء عن إطار دولي أوسع نطاقا لدعم أوكرانيا.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين “يوافق قادة مجموعة السبع على الدخول في مفاوضات ثنائية مع أوكرانيا لتقديم مساعدة أمنية طويلة الأمد والتأكد من أن لديها قوة قتالية قادرة على ردع أي عدوان روسي في المستقبل وتقديم الدعم للإصلاحات الحكومية الصائبة في أوكرانيا وتعزيز الاقتصاد الأوكراني”.

وأضاف “ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضاتها مع أوكرانيا قريبا”.