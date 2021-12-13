أمريكا تتخطى حاجر الـ50 مليون إصابة بكورونا.. ودلتا لا يزال مهيمنا

تحطت حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، حاجز الخمسين مليون حالة منذ ظهوره إلى الآن، فيما لا يزال متحور دلتا يهيمن على الإصابات الجديدة.

وتشهد الولايات في المناطق الأكثر برودة من البلاد أكبر طفرة في الإصابات الجديدة، بما في ذلك فيرمونت ونيو هامبشير وميشيغان.

كما أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات آخذ في الارتفاع أيضا، حيث ارتفعت نسبتهم بمقدار 20 في المئة منذ عطلة عيد الشكر في نهاية نوفمبر الماضي.

وخلال الشهر الماضي، زادت الوفيات بنسبة 4.6 بالمئة، حيث تجاوز عدد وفيات كورونا في البلاد 800,000 شخص.

وحتى الآن، سجلت نحو نصف الولايات الأميركية حالات من متحور أوميكرون، ولكن متحور دلتا لا يزال تمثل 99 بالمئة من حالات كورونا الحالية.

ونقلت رويترز عن، جون مور، أستاذ علم الأحياء المجهرية وعلم المناعة في كلية طب وايل كورنيل قوله إنه “إذا بدأنا فجأة في تسجيل 10 بالمئة من الإصابات الجديدة لمتحور أوميكرون، ثم ارتفعت في الأسبوع التالي إلى 20 بالمئة، فإن ذلك سيخبرنا بأننا في موجة بديلة كما رأينا عندما حلت دلتا محل ألفا”.

وتشير دراسات المختبرية صدرت هذا الأسبوع إلى أن أوميكرون يضعف قوة الجرعتين الأوليتين من لقاح فايزر، على الرغم من أن جرعة ثالثة قد تستعيد هذه الحماية.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي كزافييه بيسيرا إن الحصول على التطعيم يجب أن يكون الأولوية بالنسبة للأميركيين، لكن تناول حبوب مضادات الفيروسات التي يمكن أن تبقي الناس خارج المستشفى “يمكن أن يكون منقذة للحياة”.