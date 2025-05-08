أمريكا تتهم شابا من نيويورك بجرائم كراهية بسبب احتجاجات ضد حرب غزة

وجهت وزارة العدل الأمريكية لرجل من نيويورك اتهامات بارتكاب جرائم كراهية على المستوى الاتحادي في لائحة اتهام كُشف عنها أمس الأربعاء.

ووجهت إليه تهمة الاعتداء على يهود منهم طالبان من جامعة كولومبيا خلال ثلاث احتجاجات منفصلة على الحرب في غزة.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن طارق بزروق (20 عاما) “استهدف عمدا ضحايا يهود في احتجاجات على صلة بالحرب على غزة”. وألقي القبض عليه صباح أمس الأربعاء.

يبدو أن تلك القضية هي المرة الأولى التي توجه فيها وزارة العدل اتهامات اتحادية بجرائم كراهية تتعلق باحتجاجات جامعة كولومبيا. ولم يؤكد متحدث باسم الوزارة هذه المعلومة.

ويُعتقد أن جميع الاعتداءات وقعت في مانهاتن خلال احتجاج في أبريل نيسان 2024 خارج بورصة نيويورك، واحتجاج في ديسمبر كانون الأول 2024 خارج جامعة كولومبيا، واحتجاج في يناير كانون الثاني 2025 بالقرب من حديقة جرامرسي.