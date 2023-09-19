أمريكا تتوقع مكاسب من اتفاق الشرق الأوسط.. لكن بأي ثمن؟

تمضي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدما في جهود منسقة للتوصل إلى “اتفاق كبير” في الشرق الأوسط يتضمن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وترى أن بوسع الولايات المتحدة جني مكاسب كبيرة إذا تمكنت من التغلب على العقبات الشديدة في الطريق.

وجعل مساعدو بايدن من هذا المسعى الدبلوماسي أولوية في السياسة الخارجية على الرغم من شكوك متفاوتة لدى الخبراء حول ما إذا كان التوقيت والظروف الراهنة والقيادة الحالية في المنطقة مناسبين لصفقة ضخمة يمكن أن تعيد تشكيل الوضع الجيوسياسي بالشرق الأوسط.

ويمثل ذلك تراجعا كبيرا بالنسبة للرئيس الذي أمضى معظم ولايته في النأي عن تدخل دبلوماسي أعمق في مشاكل المنطقة، وهو ما يثير تساؤلات عن سبب التزامه بمثل هذا الهدف الصعب وما الذي سيجنيه من ورائه وما إذا كان الأمر سيفضي لأن يدفع ثمنا باهظا جدا في نهاية المطاف.

ويقول أشخاص مطلعون إن محاولة التوسط في العلاقات بين إسرائيل والسعودية، هي محور المفاوضات المعقدة التي تتضمن مناقشات بشأن ضمانات أمنية أمريكية ومساعدة تتطلع لها الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية بالإضافة إلى تقديم تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين.

وفي حين يصر المسؤولون الأمريكيون على أن تحقيق أي انفراجة لا يزال بعيد المنال، فإنهم يروجون سرا للمنافع المحتملة للاتفاق، مثل التخلص من احتمال وصول الصراع العربي الإسرائيلي إلى نقطة اشتعال وتعزيز تحصين المنطقة في مواجهة إيران ومواجهة نفوذ ونجاحات الصين في منطقة الخليج. كما سيحقق بايدن نصرا على صعيد السياسة الخارجية بينما يسعى لإعادة انتخابه رئيسا في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

وقال جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمسؤول المخابرات الوطنية لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة الأمريكية، والذي يعمل الآن في المجلس الأطلسي “هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تسوء، ولكن إذا تم الأمر فقد يكون إنجازا عظيما للسياسة الخارجية”.

فرصة سانحة؟

تقول المصادر إنه على الرغم من أن الجدول الزمني لا يزال غير مؤكد، يعتقد مساعدو بايدن أنه قد تكون هناك فرصة سانحة وحاسمة لصياغة اتفاق قبل أن تطغى الحملة الرئاسية على جدول أعماله.

لكن المسؤولين الأمريكيين يعترفون بوجود العديد من العقبات التي تجعلهم لا يملكون أي ضمانة للنجاح. وأجريت مفاوضات إسرائيلية سعودية بوساطة مبعوثين لبايدن.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه “نتحدث بفعالية… ولكن لا توجد حتى مجموعة من المبادئ في الوقت الراهن لما سيبدو عليه الاتفاق”.

ومع ذلك، يقول أشخاص مطلعون على المناقشات إن مساعدي بايدن بدأوا في إحاطة كبار المشرعين بالتطورات.

وتشمل العوامل المقترنة التي تحرك الإدارة الأمريكية شعورا بالحاجة الملحة للتصرف بشأن الجهود التي تبذلها الصين للحصول على موطئ قدم استراتيجي في السعودية ودول خليجية أخرى، وكذلك رغبة واشنطن في تحسين العلاقات مع الرياض التي تعهد بايدن يوما بجعلها “منبوذة”.

وقد يساعد الجمع بين القوتين العسكريتين، إسرائيل والسعودية، في إضفاء طابع رسمي على التعاون ضد إيران، العدو المشترك الذي تريد واشنطن احتواءه.

ويقول أشخاص مطلعون على الأمر إن الإدارة الأمريكية تتطلع أيضا إلى إعادة تأكيد دورها القيادي في المنطقة لمنع السعودية والدول الخليجية النفطية الأخرى من الابتعاد أكثر عن الجهود الرامية لعزل روسيا بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن التطبيع أن يستميل الناخبين المؤيدين لإسرائيل في الانتخابات ويجعل من الصعب على الجمهوريين مهاجمة بايدن بسبب العلاقات المتوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومع أن السياسة الخارجية نادرا ما تؤثر على الانتخابات الأمريكية، فإن بايدن، الذي سيخوض المعركة من أجل إعادة انتخابه أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، ربما يفكر في إرثه.

وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق في شؤون الشرق الأوسط الذي يعمل الآن في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي “ستكون صفقة كبيرة، لكن السؤال المطروح هو ما الثمن الذي يرغب بايدن في دفعه مقابل ذلك”.

مطالب سعودية

من بين التحديات إرضاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية.

ويتردد أنه يسعى إلى معاهدة على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة في حالة تعرضها لهجوم وأنه يريد أيضا الحصول على أسلحة متقدمة والمساعدة لإنشاء برنامج نووي مدني.

وبينما يطلب السعوديون من الإسرائيليين تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين للحفاظ على المساعي الرامية لإقامة دولة لهم، وهو أمر يسعى بايدن أيضا لتحقيقه، لم تظهر حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة استعدادا يذكر لتحقيق هذا.

وقد يواجه تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية مقاومة في الكونجرس حيث ينتقد الكثيرون محمد بن سلمان بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 وتدخل الرياض في اليمن.

وقال السناتور كريس ميرفي لرويترز “بالتأكيد أشعر بقلق كبير تجاه معاهدة دفاع تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن الحكومة السعودية التي أثبتت أنها تتصرف بشكل غير مسؤول بدرجة كبيرة في المنطقة”.

وأضاف ميرفي، المنتمي للحزب ديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يفضل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ومنفتح على مراجعة أي اتفاق أوسع نطاقا لكن لن يقتنع بسهولة.

ومع ذلك، فإن جاريد كوشنر الذي قاد في عهد ترامب جهودا انتهت بتوقيع ثلاث اتفاقيات عربية إسرائيلية تُعرف باسم اتفاقيات إبراهيم، حث والد زوجته على النظر في دعم جهود بايدن باعتبارها شهادة لسجل ترامب في الشرق الأوسط، وذلك وفقا لشخص مطلع على المناقشات.

أما بالنسبة لنتنياهو، فإن العلاقات الدبلوماسية مع المملكة ستكون جائزة طال انتظارها ويمكن أن تشجع دولا إسلامية أخرى على أن تحذو حذوها وتمهد الطريق أيضا لتوسيع التكامل الاقتصادي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

لكن من المرجح أن يقاوم ائتلاف نتنياهو أي خطوات حقيقية وملموسة لصالح الفلسطينيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة أي اتفاق تطبيع.

ويمكن أن تقدم محادثات بايدن مع نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الأربعاء مؤشرا يوضح مدى الخطوات التي هو على استعداد لاتخاذها لتحقيق هذا الاتفاق.

ومثل محمد بن سلمان، لم يفعل نتنياهو الكثير لتبديد الانطباع بأنه ربما يفضل التعامل مع إدارة ترامب الذي يستعد لخوض السباق الرئاسي للفوز بولاية جديدة مما يزيد من الاحتمال بأنهما سينتظران نتيجة الانتخابات المقبلة.

ويقول خبراء إنه إذا نفد الوقت، فقد تلجأ الإدارة الحالية إلى القبول باتفاق محدود أو محاولة الاتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي.

والفكرة من هذا هي تسوية التفاصيل لاحقا إذا فاز بايدن بولاية ثانية.