أمريكا تحث أوكرانيا على تأجيل هجوم "كبير" على القوات الروسية

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 20-1-2023) إن مسؤولين أمريكيين كبارا يحثون أوكرانيا على تأجيل شن هجوم كبير على القوات الروسية إلى حين وصول أحدث إمدادات الأسلحة الأمريكية وتوفير التدريب.

وقال المسؤول، الذي تحدث طالبا عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة متمسكة بقرارها عدم تقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا في هذا التوقيت، وسط جدل مع ألمانيا بشأن دبابات ليوبارد.

من جهة أخرى، قالت ألمانيا إنها ستحتاج إلى اتفاق الحلفاء قبل إعطاء الضوء الأخضر لتسليم دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا لصد الغزو الروسي، الأمر الذي بدد على ما يبدو آمال كييف في اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن.

ويجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ودول أخرى في ألمانيا وسط تحذيرات من أن روسيا ستعاود قريبا تعزيز عملية الغزو المستمرة منذ 11 شهرا تقريبا للسيطرة على أجزاء من شرق أوكرانيا وجنوبها، تقول موسكو إنها ضمتها إليها، لكنها لا تسيطر عليها بالكامل.

وأعلنت الولايات المتحدة وفنلندا عن حزم مساعدات عسكرية كبيرة قبل اجتماع وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية الذي انصب التركيز فيه على ما إذا كانت ألمانيا ستسمح لدول أوروبا التي تستخدم دباباتها من طراز ليوبارد 2 بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه لا يمكنه تحديد موعد محدد لاتخاذ قرار بشأن الدبابات، مضيفا أن ألمانيا مستعدة للتحرك بسرعة إذا تم التوصل إلى إجماع في الآراء بين الحلفاء.

وقال بيستوريوس “يجب تقييم جميع الجوانب الإيجابية والسلبية بعناية شديدة”، مضيفا أن القضية نوقشت اليوم الجمعة ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها.

ولم يذكر بيستوريوس أسماء الحلفاء، إن وجدوا، الذين لا يوافقون على تزويد أوكرانيا بالدبابات، ولم يقدم تفاصيل عن إيجابيات مثل هذه السياسة وسلبياتها من وجهة نظره.

وبدا أن حكومة المستشار أولاف شولتس مترددة حتى الآن في السماح بإعادة تصدير الدبابات إلى أوكرانيا خوفا من استفزاز روسيا.

وعبر بعض المسؤولين الغربيين عن قلقهم من استيلاء روسيا على الأسلحة الغربية المتطورة وسرق التقنية المستخدمة بها.

وقال الكرملين إن تزويد أوكرانيا بالدبابات لن يجدي نفعا وإن الغرب سوف يأسف “لوهمه” بأن كييف يمكن أن تنتصر في ساحة المعركة.

وفي حديثه ببداية الاجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية، توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي‭‬ بالشكر للحلفاء على دعمهم، لكنه قال إن بلاده بحاجة إلى المزيد من الدعم في أسرع وقت.

وقال زيلينسكي “علينا الإسراع. يجب أن يصبح الوقت سلاحا في أيدينا. يجب أن يخسر الكرملين”.

وكان زيلينسكي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن ألمانيا تمنع إرسال الدول الأخرى دباباتها إلى كييف.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج لرويترز إن داعمي أوكرانيا بحاجة إلى التركيز على إرسال أسلحة جديدة لكييف إلى جانب توفير الذخيرة للأنظمة القديمة والمساعدة في صيانتها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في الاجتماع إن روسيا تعيد تجميع صفوفها وتجند مقاتلين وتحاول إعادة التسلح.

وذكر، بدون أن يشير بشكل محدد إلى الدبابات، “هذه ليست لحظة للتباطؤ. إنه وقت تقديم الدعم بكل الموارد. الشعب الأوكراني يتطلع إلينا”.

وقال مصدر حكومي في ألمانيا إن بلاده ستتخذ قرارا بشأن إرسال الدبابات لأوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة على القيام بالمثل وأرسلت دبابات أبرامز التي لم تدرجها الولايات المتحدة في إعلانها أمس الخميس الذي تضمن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف. وقالت برلين إنه لا يوجد ربط بين المسألتين.