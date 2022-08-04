أمريكا تحث الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة بيلوسي لتايوان

حثت الولايات المتحدة، الخميس، الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان بعد أن أرسلت الصين مقاتلات حربية وأطلقت صواريخ قرب تايوان، قالت اليابان إن بعضها سقط على ما يبدو في منطقتها الاقتصادية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) “نحن نراقب الوضع عن كثب. نواصل حث الصينيين على عدم المبالغة في رد الفعل على ذلك. ليس هناك ما يستدعي الرد بالطريقة التي يفعلونها أو تصعيد التوتر”.

وحث كيربي الصين على خفض حدة التوتر مثلما تفعل واشنطن. وأضاف “نحن لا نقرع طبول حرب. عليكم تخفيف التوتر وتجاوز الأمر حتى لا يتغير الوضع الراهن بصورة أحادية أو قسرية”.

وأرسلت الصين عشرات الطائرات وأطلقت صواريخ قرب تايوان اليوم الخميس في أكبر تدريبات عسكرية على الإطلاق في مضيق تايوان بعد يوم من قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تضامن مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأكد الجيش الصيني إطلاق العديد من الصواريخ في المياه قبالة تايوان في إطار تدريبات مقررة في ست مناطق ومن المقرر أن تستمر حتى ظهر الأحد.

ونقلت محطة (سي.سي.تي.في) أن مئة طائرة شاركت في التدريبات بينها مقاتلات وقاذفات قنابل وأكثر من عشر سفن حربية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الجزيرة سارعت اليوم الخميس بإرسال طائرات مقاتلة لتحذير 22 طائرة صينية عبرت خط المنتصف ودخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها. كما اعترضت اليابان بعد أن سقطت خمسة صواريخ على ما يبدو في منطقتها الاقتصادية.