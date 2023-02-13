أمريكا تحث جميع الأطراف في سوريا على السماح بدخول المساعدات للمتضررين من الزلزال

دعت الحكومة الأمريكية (الأحد 12-2-2023) سوريا وجميع الأطراف إلى الموافقة على الفور على دخول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين في أنحاء البلاد بعد أن تسبب زلزال يوم الاثنين وتوابعه الكبيرة في مقتل ما لا يقل عن 33 ألف شخص في سوريا وتركيا.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “يجب السماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، ويتعين توزيع المساعدات على جميع المناطق المتضررة دون تأخير”.

ودعت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد إلى منح الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين دون استثناء، وحثته على إعطاء تفويض شامل لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم إن المساعدات المتعلقة بالزلزال من الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة تعطلت بسبب “قضايا تتعلق بالموافقة” مع إحدى الجماعات المتشددة. وتشكل هذه القضية تحديا إضافيا لعمال الإغاثة الذي يحاولون الوصول إلى المناطق الشمالية المتضررة من الزلزال.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري خلال هذه الأزمة الإنسانية”.

وتابع “الرئيس بايدن كان واضحا عندما قال إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدات وجميع المساعدات للشعب السوري ونحن نواصل هذا الالتزام”.