أمريكا تحث رعاياها على عدم السفر إلى أوكرانيا

حث البيت الأبيض المواطنين الأمريكيين اليوم الأربعاء على عدم السفر إلى أوكرانيا بعد تقارير عن أسر القوات الروسية لاثنين من الأمريكيين.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحفيين إنه إذا كانت التقارير صحيحة، فإن الولايات المتحدة “ستفعل كل ما في وسعها” لإعادتهما.

مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا

أعلن الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا قالت مصادر مطلعة على الحزمة إنها تشمل أنظمة صواريخ مضادة للسفن ومدفعية وقذائف هاوتزر.

وأبلغ بايدن الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمساعدات العسكرية في مكالمة هاتفية.

وأشار بايدن في بيان بعد المكالمة التي استمرت 41 دقيقة “أبلغت الرئيس زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تقدم مليار دولار أخرى مساعدات أمنية لأوكرانيا، تشمل مدفعية وأسلحة دفاعية ساحلية، بالإضافة إلى ذخيرة للمدفعية وأنظمة صواريخ متطورة”.

جاء الإعلان عن المساعدات في الوقت الذي يجتمع فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع حلفاء واشنطن في بروكسل. ويمكن تقسيم المساعدات إلى فئتين، الأولى تشمل نقل مواد دفاعية زائدة من المخزونات الأمريكية والثانية أسلحة أخرى تمولها مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وهو برنامج منفصل وافق عليه الكونجرس.