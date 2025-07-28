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أمريكا تحث مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات على سوريا

منذ ساعة واحدة
مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي (رويترز)

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حثّت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على تعديل عقوباته على سوريا، في خطوة قالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إنها ستساعد في الانتصار “بالحرب على الإرهاب”.

وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم “إن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا”.

وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا “تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات”.

وتابعت “المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغير نهجها على قوائم (العقوبات)”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.

وجاء في تقرير غير منشور للأمم المتحدة أن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة لم يرصدوا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة والحكومة السورية، وهي نتيجة ربما تعزز مساعي الولايات المتحدة لتخفيف بعض عقوبات المنظمة الدولية على سوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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