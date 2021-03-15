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أمريكا.. تحديد هوية شخصين استخدما مواد كيميائية خلال اقتحام الكونغرس

15 - مارس - 2021
اقتحام الكونغرس

اقتحام الكونغرس

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، عن تحديد هوية اثنين من المشتبة بهم برمي مواد كيميائية على ثلاثة من ضباط شرطة الكابيتول توفي أحدهم في وقت لاحق، خلال اقتحام مبنى الكابيتول في الـ6 من يناير الماضي.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنه تم إلقاء القبض على جوليان إيلي خاطر (32 عاما) من بنسلفانيا، وجورج بيار طانيوس (39 عاما) من وست فرجينيا يوم أمس الأحد، ومن المتوقع أن يمثلا أمام محكمة فيدرالية اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه التهم إليهما في مقتل الضابط براين سيكنيك.

وقالت الصحيفة إن السلطات وجهت الاتهامات بعد أن تعرف أحد الأشخاص على خاطر وطانيوس من الصور التي نشرها مكتب التحقيقات الفدرالي.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم نتيجة العنف خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في شهر يناير لمقر الكونغرس، من بينهم أحد رجال شرطة الكابيتول، وامرأة أطلقت عليها الشرطة النار أثناء محاولتها اقتحام أحد أبواب غرفة مجلس النواب، مع وجود مشرعين داخلها.

ولا يزال الآلاف من قوات الحرس الوطني ينتشرون في محيط مبنى الكابيتول، ويقطعون الشوارع والأرصفة التي عادة ما تكون مليئة بالسيارات والمشاة والسياح.

ويبحث الكونغرس أيضا تشكيل لجنة مستقلة من الحزبين لمراجعة الإخفاقات الأمنية، وقالت لجان متعددة في الكونغرس إنها ستنظر في جوانب مختلفة من الهجوم الدامي.

وألقت سلطات إنفاذ القانون الفدرالية الأميركية القبض على أكثر من 230 شخصا متهمين بالتورط في الهجوم. وقال مرشح الرئيس جو بايدن للنائب العام، القاضي ميريك غارلاند، خلال جلسة تأكيده الاثنين، إن التحقيق في أعمال الشغب سيكون أولوية قصوى.

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