أمريكا تحذر كوريا الشمالية من أي اختبار نووي أو صاروخي أثناء جولة بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأربعاء إن معلومات استخباراتية أمريكية أظهرت أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أو كليهما قبل أو خلال أو بعد جولة آسيوية يقوم بها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع وتشمل كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف سوليفان في إفادة في البيت الأبيض “نستعد لكل الأحداث الطارئة المحتملة، بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذا الاستفزاز لدى وجودنا في كوريا أو اليابان”.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع.

قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية، التي تكافح ما يشتبه أنها موجة من الإصابات بكوفيد-19، تستعد فيما يبدو لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قبل أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية.

وفي إفادة صحفية في سول، قال كيم تيه-هيو نائب مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية إن اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات يبدو وشيكا.

وأضاف “أعددنا خطة بديلة في حال حدوث أي استفزاز صغير أو كبير من كوريا الشمالية خلال فترة القمة”.

وأوضح أن الخطة المشار إليها ستؤمن الوضع الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية المشتركة وأنظمة القيادة والتحكم حتى لو تطلب الأمر تغيير جدول القمة.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أظهرت أن كوريا الشمالية قد تجري التجربة الصاروخية يوم الخميس أو الجمعة.

ومن المتوقع أن يصل بايدن إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة ويجري محادثات مع المسؤولين هناك على مدى عدة أيام قبل التوجه إلى اليابان.