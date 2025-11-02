الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تحقق في اقتراب هليكوبتر من طائرة ركاب قرب مطار‭ ‬في أوهايو

منذ 7 دقائق
علم أمريكا

علم أمريكا

A A A
طباعة المقال

قال المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، اليوم الأحد، إنه سيرسل فريقا للتحقيق في حادث اقتربت فيه طائرة هليكوبتر طبية من طائرة ركاب تابعة لشركة (ساوث وست إيرلاينز) قرب مطار كليفلاند الدولي في ولاية أوهايو في 29 أكتوبر تشرين الأول.

وذكر المجلس أن الفصل بين الطائرتين انعدم، أي اقتربتا من بعضهما أكثر من الحد الأدنى المطلوب للمسافة الآمنة، عندما كانت رحلة ساوث وست رقم 1333 تقترب من وجهتها النهائية في رحلة انطلقت من مطار بالتيمور واشنطن الدولي.

ودفع هذا قائد طائرة ساوث وست إلى إلغاء الهبوط. وقالت شركة ساوث وست إن الطائرة من طراز (بوينج 737) هبطت بسلام بعد وقت قصير.

ولم يكشف المجلس الوطني لسلامة النقل ولا ساوث وست عن عدد الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة. ويبدو أن الطائرة الهليكوبتر كانت تنقل مريضا وقت وقوع الحادث، استنادا إلى كيفية تعريفها لنفسها حينئذ.

وقالت ساوث وست في بيان اليوم إنها “تقدر احترافية طاقمنا في الاستجابة للموقف. نتواصل مع المجلس الوطني لسلامة النقل وسندعم التحقيق”.

ولم يرد ممثل عن شركة النقل الطبي بعد على طلب للتعليق.

وتشير بيانات موقع (فلايت رادار 24) لتتبع حركة الطيران إلى أن تسجيلات مراقبة الحركة الجوية وتتبع الرحلات الجوية أظهرت أن طائرة ساوث وست اضطرت إلى الانحراف عن مسارها لتجنب الطائرة الهليكوبتر من طراز (يوروكوبتر) التي كانت تحلق أمامها. وقال الموقع إن الطائرتين كانتا على ارتفاع 632 مترا في إحدى اللحظات، وكانت تفصل بينهما مسافة 0.9 كيلومتر.

وأوضح التسجيل الصوتي الذي نشره موقع فلايت رادار 24 أن مراقب الحركة الجوية طلب من الطائرة الهليكوبتر الطبية أن تحلق خلف الطائرات الأخرى في محيط المطار، لكن قائد الهليكوبتر رد بأنه “سيكون من الأفضل أن نحلق فوقها وأمامها إذا استطعنا”، ووافق المراقب.

وقال شخصان مطلعان على الأمر إن طيار ساوث وست ذكر في تقرير إلى إدارة الطيران الاتحادية أنه كان حادثا “وشيكا للغاية” وتطلب اتخاذ إجراء فوري لتجنب الاصطدام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز
بيسنت: الفائدة الأمريكية المرتفعة قد تكون سبباً في ركود قطاع الإسكان
مؤسسات صحفية عالمية تطالب بإغاثة الصحفيين المجوعين في غزة
صحفي غزي: بدأ وقف إطلاق النار ولكن الأزمات الإنسانية تستمر

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎