الخميس 27 رمضان 1443 ﻫ - 28 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تخصص 670 مليون دولار للمساعدات الغذائية الدولية في أعقاب غزو أوكرانيا

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 12:58 صباحًا
علم أمريكا

علم أمريكا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الزراعة ووكالة التنمية الدولية الأمريكيتان اليوم الأربعاء إنهما ستساهمان معا بنحو 700 مليون دولار لدعم جهود المساعدات الغذائية الدولية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستخصص الأموال لعمليات الغذاء الطارئة في إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن. وسيأتي مبلغ 282 مليون دولار من صندوق بيل إيمرسون الإنساني، الذي تشارك في إدارته الوزارة والوكالة.

وقالت وكالة التنمية الدولية إن وزارة الزراعة ستوفر 388 مليون دولار بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن وغيرها.

وقال وزير الزراعة توم فيلساك في بيان “الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، وهي دولة مصدرة رئيسية للمنتجات الزراعية، ترفع تكاليف الغذاء والطاقة للناس في جميع أنحاء العالم”.

وتشكل روسيا وأوكرانيا معا نحو ربع صادرات القمح العالمية.

وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الغزو أدى إلى “أزمة غذاء عالمية مذهلة”.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين. أما أوكرانيا والغرب فيقولان إن هذه المزاعم لا أساس لها وإن الحرب ما هي إلا عمل عدواني غير مبرر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دمار نتيجة القصف الروسي في دونيتسك شرق أوكرانيا (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أسابيع “عصيبة للغاية” بانتظار أوكرانيا!
فلاديمير بوتين
بوتين يتوعّد الغرب بـ “رد صاعق”!
مواقع غير معلنة في ايران لتخصيب اليورانيوم
الوكالة الذرية تتحدّث عن “أجوبة غامضة” من ايران!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رفضت الدفع بالروبل.. روسيا تقطع إمدادات الغاز عن دولة أوروبية
انظر جيداً.. ما تراه أولاً يكشف عن أسوأ صفة في شخصيتك
قصف إسرائيلي على دمشق (أرشيفية)
أكثر من 12 انفجاراً.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في دمشق وريفها