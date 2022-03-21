أمريكا تدعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي سوفييتية الصنع

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم أن واشنطن سترسل لأوكرانيا معدات دفاع جوي سوفييتية الصنع حصلت عليها سرا منذ عقود.

ووفقال للصحفية فإن أنظمة الدفاع الجوي التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا تتضمن نظام SA-8 السوفييتي، الذي حصلت عليه واشنطن سابقا من خلال دراستها للترسانة العسكرية الروسية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة حصلت عبر برنامج سري على منظومة 300-S الروسية، ولكن لم ترسلها إلى أوكرانيا.

ويتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة المقبل إلى بولندا لبحث الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، في حين أشار وزير الدفاع لويد أوستن إلى أن واشنطن تواصل تقديم المساعدات الأمنية لكييف من أجل الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بـ”الغزو الروسي”.

كما حذر وزير الدفاع الأميركي من خطورة التهديد باستخدام السلاح النووي في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن أي استخدام للسلاح الكيميائي من قبل روسيا سيواجه برد فعل كبير من المجتمع الدولي والولايات المتحدة.

ميدانيا، أعلنت سلطات كييف فرض حظر تجوال اعتبارا من مساء اليوم الاثنين وحتى 23 مارس/آذار الجاري.

كما جددت المدفعية الأرضية قصفها على مناطق تمركز الجيش الروسي على مشارف مدينة بروفاري شرق العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كانت القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها والتقدم نحو بلدة بروسيبل جنوب شرق بروفاري، لكن القوات الأوكرانية حالت دون ذلك.