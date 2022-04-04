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أمريكا تدعم فريقا من ممثلي الادعاء الدوليين لجمع الأدلة في أوكرانيا

منذ 6 ساعات
علم أمريكا

علم أمريكا

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم، بناء على طلب كييف، فريقا متعدد الجنسيات من ممثلي الادعاء الدوليين للمساعدة في جمع وتحليل الأدلة على الأعمال الوحشية في أوكرانيا بهدف السعي إلى مساءلة مرتكبيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين “نتتبع الفظائع ونوثقها ونتبادل المعلومات مع المؤسسات التي تعمل من أجل محاسبة مرتكبيها”.

دعوات دولية للتحقيق

طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، بالتحقيق في مقتل عشرات المدنيين بمدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، في حين نفت روسيا مسؤوليتها.

وانتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق شوارع بوتشا، في وقت أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بالعثور على 57 جثة في أحد المقابر الجماعية بالمدينة.

وقد أعرب غوتيريش، في بيان صادر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، عن صدمته الشديدة “من صور المدنيين الذين قتلوا في بوتشا الأوكرانية”.

وأضاف أنه “من الضروري أن يؤدي تحقيق مستقل إلى مساءلة فعالة (حول مقتل المدنيين بالمدينة)”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بوتشا، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة. كما تعهد بالتحقيق في كل “الجرائم” الروسية في بلاده.

وأوضح زيلينسكي في خطاب بالفيديو “أريد من جميع قادة روسيا الاتحادية أن يروا كيف يتم تنفيذ أوامرهم، هذه الأنواع من الأوامر. وهناك مسؤولية مشتركة عن عمليات القتل هذه، عن هذا التعذيب، عن إطلاق النار في مؤخر الرأس”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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