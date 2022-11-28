أمريكا تدعو الحوثي لوقف الهجمات على الموانئ في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الاثنين إن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج سيتوجه إلى سلطنة عمان والسعودية هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن.

وقال البيان “في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب. وتحقيقا لهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن”.

وكان ليندركينج زار الإمارات هذا الشهر فيما له صلة بالهدنة التي تدعمها الأمم المتحدة.