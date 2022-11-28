الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تدعو الحوثي لوقف الهجمات على الموانئ في اليمن

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2022 7:03 مساءً
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الاثنين إن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج سيتوجه إلى سلطنة عمان والسعودية هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن.

وقال البيان “في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب. وتحقيقا لهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن”.

وكان ليندركينج زار الإمارات هذا الشهر فيما له صلة بالهدنة التي تدعمها الأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كرستين لاجارد
المركزي الأوروبي: الخيارات مفتوحة بشأن مسار أسعار فائدة
علما أمريكا وروسيا
تأجيل المحادثات النووية بين روسيا وأمريكا
أسواق الخليج المالية
هبوط معظم بورصات الخليج

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أحد مشجعي المنتخب السعودي خلال نقاش حاد مع مراسل إسرائيلي
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. كلمات نارية لمشجع سعودي في وجه مراسل إسرائيلي
الحكم ويلتون بيريرا سامبايو خلال مباراة السعودية وبولندا
كأس العالم قطر ٢٢
أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!
نادين نسيب نجيم
فيديو نادين نجيم يثير الجدل.. والاخيرة ترد: هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي