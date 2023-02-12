أمريكا تدعو مجلس الأمن للموافقة على إرسال المساعدات إلى شمال غرب سوريا

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الأحد 12-2-2023) إلى “التصويت الفوري” على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر مزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد زلزال الأسبوع الماضي.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة في بيان لرويترز “في الوقت الحالي كل ساعة لها أهميتها… الناس في المناطق المتضررة يعتمدون علينا”.

وكانت الحكومة الأمريكية قد طالبت في وقت سابق سوريا وجميع الأطراف إلى الموافقة على الفور على دخول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين في أنحاء البلاد بعد الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “يجب السماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، ويتعين توزيع المساعدات على جميع المناطق المتضررة دون تأخير”.

ودعت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد إلى منح الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين دون استثناء.