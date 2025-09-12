أمريكا تدعو مجموعة السبع وأوروبا لمعاقبة الصين والهند بسبب النفط الروسي

طالبت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي بفرض “رسوم جمركية مؤثرة” على الواردات من الصين والهند لوقف مشترياتهما من النفط الروسي.

ودعت الوزارة إلى عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع لبحث الجهود الرامية إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب التي تشنها في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز “المشتريات الصينية والهندية من النفط الروسي تمول آلة الحرب التي يستخدمها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتطيل أمد القتل غير المبرر للشعب الأوكراني”.

وأضاف “في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أوضحنا لحلفائنا في الاتحاد الأوروبي أنه إذا كانوا جادين في إنهاء الحرب، فإنه يتعين عليهم الانضمام لنا وفرض رسوم جمركية مؤثرة والتي سيجري إلغاؤها في اليوم الذي تضع فيه الحرب أوزارها”.

وأضاف المتحدث “رؤية الرئيس ترامب للسلام والازدهار جاهزة، وعلى شركائنا في مجموعة السبع أن يتعاونوا معنا”.