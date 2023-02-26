أمريكا ترحب بالتزام الفلسطينيين والإسرائيليين بتهدئة العنف

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بالتعهدات التي قطعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية (الأحد 26-2-2023) بشأن وقف التصعيد ومنع المزيد من العنف.

وأضاف سوليفان في بيانه بعد اجتماع العقبة بالأردن “ندرك أن هذا الاجتماع نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء… التنفيذ سيكون أمرا حاسما”.

بيان العقبة

وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا عقب انتهاء الاجتماع الذي دعت إليه المملكة وحضره مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأمريكيون.

وقال البيان إن الفلسطينيين والإسرائيليين جددوا “التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف”.

وأشار إلى أن الأطراف الخمسة في الاجتماع أكدت على “أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير”، وشددت في هذا الصدد على “الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص”.

وبين أن “الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر”.

“ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”.