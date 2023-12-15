أمريكا ترحب بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم للمساعدات الإنسانية

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان (الجمعة 15-12-2023) بعد زيارة لإسرائيل إن الولايات المتحدة ترحب بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة أمام المساعدات الإنسانية.

وتابع سوليفان “نرحب بهذه الخطوة المهمة”، مضيفا أنه تم إبلاغه بالقرار قبل مغادرته إسرائيل.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اعلن الجمعة أن إسرائيل وافقت على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال المكتب في بيان له إن الفتح سيساعد إسرائيل في الحفاظ على التزاماتها بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يوميا، وهو ما تم الاتفاق عليه في صفقة الرهائن التي جرى التوصل إليها وتنفيذها الشهر الماضي.

وكان المعبر مغلقا بعد هجوم شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول ويجري تسليم المساعدات فقط من خلال معبر رفح في غزة مع مصر والذي قالت إسرائيل إنه يسهل دخول 100 شاحنة يوميا فحسب