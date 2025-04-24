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أمريكا ترحل عراقياً وسط جدل بشأن سياسة اللجوء

منذ 48 دقيقة
علم الولايات المتحدة الامريكية

علم الولايات المتحدة الامريكية

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ذكر مسؤول أمريكي ورسالة بريد إلكتروني داخلية أن الولايات المتحدة رحلت لاجئا عراقيا إلى رواندا، بعد أن سعت طويلا إلى تسليمه بعد اتهامات من الحكومة العراقية بأنه عمل لصالح تنظيم الدولة.

وأنكر عمر عبد الستار أمين، الذي مُنح وضع اللاجئ في الولايات المتحدة عام 2014، التهم العراقية بقتله شرطيا أثناء انتمائه لتنظيم الدولة، وخلص قاض عام 2021 إلى أن سرد الوقائع في القضية المرفوعة ضده “غير مقنع”.

لكن إدارتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب سعتا إلى ترحيله من البلاد، واتهمتاه بالكذب في المعلومات التي قدمها في طلب اللجوء، بقوله إنه لم يتعاون مع جماعات إرهابية.

وأطلق ترامب حملة واسعة ضد الهجرة منذ بدء ولايته الثانية في يناير كانون الثاني وحاول تجميد البرنامج الأمريكي لإعادة توطين اللاجئين.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه جرى ترحيل أمين إلى رواندا في وقت سابق من هذا الشهر، كما أظهرت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز الأمر ذاته.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على قضية أمين، ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب التعليق.

ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة الرواندية بعد لطلب الحصول على تعقيب.

    المصدر :
  • رويترز

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