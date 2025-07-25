أمريكا ترفض خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، إن واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها “قرار متهور”.

وكتب روبيو في منشور على إكس “هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام”.

وأعلن ماكرون، الخميس، أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكتب الرئيس الفرنسي عبر منصتي “إكس” و”إنستغرام”: “وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.

وأضاف ماكرون: “إن الأولوية العاجلة الآن هي وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين. السلام ممكن، ولتحقيقه لا بد من وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأهالي غزة. ومن الضروري أيضًا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين وإعادة إعمار القطاع”.

وستصبح فرنسا، التي تضم أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا، أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، مما قد يقدم دفعة أكبر لحركة تقودها حتى الآن دول أصغر وأكثر انتقادا لإسرائيل بشكل عام.

تنديد إسرائيلي

من جهته ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار ماكرون قائلا إن مثل هذه الخطوة “تكافئ الإرهاب وتنذر بخلق وكيل إيراني آخر”.

وأضاف “دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة إطلاق لإبادة إسرائيل – وليس للعيش بسلام إلى جانبها. لنكن واضحين: الفلسطينيون لا يسعون إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل يسعون إلى إقامة دولة بدلا من إسرائيل”.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه الخطوة بأنها “عار واستسلام للإرهاب”، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح بإقامة “كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا”.