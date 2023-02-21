أمريكا تستضيف قمة الناتو العام المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” العام المقبل مع دخول التحالف الدفاعي عامه الخامس والسابعين.

وقال بايدن في كلمة ألقاها بوارسو “لا شك أن التزام الولايات المتحدة تجاه تحالفنا مع حلف شمال الأطلسي والمادة الخامسة التزام قوي لا لبس فيه”، مشيرا إلى مبدأ الحلف الذي يقول إن الهجوم على أي دولة يمثل هجوما على جميع الدول.

وأضاف “كل دولة بالحلف تعرف ذلك. كما أن روسيا تعرف ذلك جيدا، الهجوم على أي دولة هو هجوم على جميع الدول”.

الناتو في أقوى حالاته

وقال بايدن، الثلاثاء، إن حلف الناتو في أقوى حالاته، “وسنعمل على إضافة أعضاء جدد إلى الحلف”.

وأضاف خلال جلسة مباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا في وارسو أن الولايات المتحدة تحتاج إلى بولندا كما تحتاج بولندا لأميركا، مشددا على مواصلة العمل على ضمان أمن أوروبا.

“دلالات مهمة”

من جهته، أكد الرئيس البولندي، أن العالم الحر لن يترك أوكرانيا بمفردها، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا تحمل دلالات مهمة.

وأضاف أن بولندا آمنة بسبب وجود القوات الأميركية.