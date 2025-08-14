أمريكا تستكشف التعاون مع باكستان في مجال المعادن الحرجة والهيدروكربونات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال المعادن الحرجة والهيدروكربونات.

جاءت تعليقاته في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة يوم استقلال باكستان.

وأشادت واشنطن وإسلام اباد باتفاق تجاري جرى إبرامه الشهر الماضي، والذي قالت باكستان إنه سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية وزيادة الاستثمار.

وقال وزير التجارة الباكستاني جام كمال إن إسلام اباد ستعرض على الشركات الأمريكية فرصا للاستثمار في مشاريع للتعدين في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي بشكل أساسي من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، وتقديم امتيازات مثل منح الإيجار.

ويضم الإقليم مشاريع تعدين رئيسية، بما في ذلك مشروع ريكو ديك الذي تديره شركة التعدين باريك جولد ويعتقد أنه أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم.

وقال روبيو في وقت متأخر من أمس الأربعاء “نتطلع إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، بما في ذلك المعادن الحرجة والهيدروكربونات، وتعزيز الشراكات التجارية الديناميكية”.

وأضاف “تقدر الولايات المتحدة بشدة مشاركة باكستان في مكافحة الإرهاب والتجارة”.