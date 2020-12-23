أمريكا تسجل 184 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ، عن تسجيل 183.927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.725 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى 17.974.303، فيما وصل عدد الوفيات نتيجة الفيروس 318.569 حالة وفاة.

وتجاوزت الولايات المتّحدة هذا الأسبوع عتبة ال18 مليون إصابة بعد أسبوع على انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد، ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

وفي سبيل تعزيز ثقة الأميركيين باللقاح، تلقّى الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عاماً)، الاثنين، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لكوفيد-19.

وقال بايدن بعيد تلقّيه الحقنة: “أقوم بذلك لأظهر للناس أنّ عليهم أن يكونوا مستعدّين لتلقّي اللّقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق”.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس دونالد ترامب، قد تلقّى الجمعة اللّقاح المضادّ لكوفيد-19، ومثله فعل العديد من المسؤولين في الكونغرس.