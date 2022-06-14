أمريكا تسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالطاقة الروسية حتى 5 ديسمبر

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في إخطار نشر على الانترنت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستسمح لبعض المعاملات المرتبطة بالطاقة مع سبير بنك، وبنك في تي بي، وألفا بنك وبضعة كيانات روسية أخرى بأن تستمر حتى الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عن تمديد الرخصة العامة التي تجيز المعاملات مع بعض الكيانات والتي تشمل أيضا البنك المركزي الروسي وسوف كوم بنك، بين كيانات أخرى.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بايدن إن قرار حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا، لافتاً إلى أن هذا القرار «لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة.

وأضاف سنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.

الاحتياطي الاستراتيجي

وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 في المئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.

وفيما أججت أسعار النفط المرتفعة المخاوف إزاء التضخم وأساءت إلى شعبية بايدن بين الناخبين، فإن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي تؤيد حظر استيراد النفط ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي، غير أنها تؤيد خطوات لخفض أسعار النفط ومنها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.