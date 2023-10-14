أمريكا تشجع رعاياها في غزة على الاقتراب من معبر رفح

قالت وزارة الخارجية الأمريكية (السبت 14-10-2023) إن الحكومة الأمريكية تشجع رعاياها في غزة على التحرك جنوبا نحو معبر رفح مع مصر ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة وسط الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي بعد هجوم حركة حماس في إسرائيل التي ردت بقصف القطاع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “أبلغنا المواطنين الأمريكيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا أن الوضع آمن، فقد يرغبون في الاقتراب من معبر رفح الحدودي”.

وأضاف “قد يأتي الإخطار قبل وقت قصير جدا إذا فُتح المعبر وقد يفتح فقط لمدة محدودة”.

في سياق متصل، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب أن تتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، حيث تجري محادثات مع نظيريها المصري والتركي، “قتال حماس يجب أن يتم مع أكبر قدر ممكن من المراعاة للوضع الإنساني… هذه معضلة كبيرة يصعب حلها”.

وتناقش برلين مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين كيفية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، وتعمل مع مصر وإسرائيل لإيجاد حلول بشأن المواطنين الألمان الذين تقطعت بهم السبل هناك.