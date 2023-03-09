أمريكا تصادر طائرة مملوكة لشركة "روسنفت" الروسية

حصلت الولايات المتحدة، الأربعاء، على أمر بمصادرة طائرة بوينج مملوكة لمجموعة روسنفت النفطية الروسية قالت وزارة العدل الأمريكية إن قيمتها تزيد عن 25 مليون دولار.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك أصدرت أمرا بالمصادرة استنادا إلى انتهاكات لمراقبة الصادرات والعقوبات المفروضة على روسيا.

وتعرضت شركة “روسنفت” لمصادرة العديد من الأصول في الدول الغربية، ضمن عقوبات فرضت على روسيا نتيجة حربها في أوكرانيا.

وسيطرت الحكومة الألمانية على أصول روسنفت، بما في ذلك 3 مصافي نفط، وقدرت الشركة الروسية خسائرها الناجمة عن ذلك بقيمة مليار دولار.

وتلعب المجموعة التي فرضت عليها عقوبات غربية ويديرها ايغور سيتشين احد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، دورا متزايدا في الطموحات الاستراتيجية لروسيا عبر توقيعها اتفاقات كبيرة مع الصين والهند وفنزويلا.