أمريكا تصبح أول دولة تصدر 10 ملايين طن من الغاز المسال في شهر واحد

منذ ساعة واحدة
علم الولايات المتحدة مرفوع أمام مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي. رويترز

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن الولايات المتحدة أصبحت أول دولة تصدر 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في شهر واحد.

وأوضحت البيانات أن الولايات المتحدة صدرت 10.1 مليون طن من الغاز المسال في أكتوبر تشرين الأول، بزيادة عن المستوى المعدل البالغ 9.1 مليون طن في سبتمبر أيلول.

وتعمل الولايات المتحدة، التي تعد بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، على زيادة المبيعات مع تسجيلها لأربعة أشهر قياسية خلال العام الجاري.

ووفقا للبيانات ظلت أوروبا هي الوجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بحصة بلغت 6.9 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يقرب من 69 بالمئة من إجمالي الصادرات.

    المصدر :
  • رويترز

