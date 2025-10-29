الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تصدر ترخيصاً عاماً للأصول الألمانية لشركة روسنفت الروسية

منذ 13 ثانية
الخزانة الأمريكية

الخزانة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن أصدرت ترخيصا عاما متعلقا بروسيا يجيز تعاملات مرتبطة بشركتي روسنفت دويتشلاند وآر.إن ريفاينينج آند ماركتنج.

وذكر الموقع أن هذه المعاملات مصرح بها حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 29 أبريل نيسان 2026.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة قولها في تقرير، يوم الاثنين “إن واشنطن منحت برلين مهلة ستة أشهر لتسوية مسألة الملكية التي تؤثر على الأصول الألمانية لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، مما يسمح لروسنفت بإعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية”.

وذكر التقرير أن إدارة ترامب أبلغت نظراءها الألمان بأنها تدرس تقديم الترخيص العام المحدود وغير المتجدد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
غروسي لوكالة "أسوشيتد برس": إيران لا تخصب اليورانيوم بشكل نشط
قتلى انفجار مصنع عسكري روسي
السلطات الروسية: ارتفاع عدد قتلى انفجار مصنع عسكري الأسبوع الماضي إلى 23
حقول هجليج النفطية- أرشيفية
زيادة إنتاج حقول النفط الأمريكية لمستوى قياسي

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
شركة (طيران عدن)
شركة طيران جديدة باليمن تطلق أولى رحلاتها إلى القاهرة