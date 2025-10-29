أمريكا تصدر ترخيصاً عاماً للأصول الألمانية لشركة روسنفت الروسية

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن أصدرت ترخيصا عاما متعلقا بروسيا يجيز تعاملات مرتبطة بشركتي روسنفت دويتشلاند وآر.إن ريفاينينج آند ماركتنج.

وذكر الموقع أن هذه المعاملات مصرح بها حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 29 أبريل نيسان 2026.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة قولها في تقرير، يوم الاثنين “إن واشنطن منحت برلين مهلة ستة أشهر لتسوية مسألة الملكية التي تؤثر على الأصول الألمانية لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، مما يسمح لروسنفت بإعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية”.

وذكر التقرير أن إدارة ترامب أبلغت نظراءها الألمان بأنها تدرس تقديم الترخيص العام المحدود وغير المتجدد.