أمريكا تصنف جيش تحرير بلوشستان منظمة "إرهابية" أجنبية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة منظمة إرهابية أجنبية.

وتقاتل الجماعة من أجل استقلال بلوشستان، وهي أقوى الجماعات المتمردة التي تنشط منذ فترة طويلة في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وإيران.

وبلوشستان منطقة غنية بالمعادن وموطن لاستثمارات صينية في ميناء جوادر ذي المياه العميقة ومشروعات أخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن جيش تحرير بلوشستان أعلن في الآونة الأخيرة مسؤوليته عن خطف قطار سريع كان متجها من كويتا إلى بيشاور في مارس آذار، مما تسبب في مقتل 31 من المدنيين وأفراد الأمن واحتجاز أكثر من 300 راكب رهائن.

ويُؤدي تصنيف الولايات المتحدة للجماعة منظمة إرهابية أجنبية إلى فرض قيود على تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال المساعدة لها.