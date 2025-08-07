أمريكا تضمن حقوقاً حصرية في ممر استراتيجي ضمن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا

قال مسؤولون لرويترز “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض غدا الجمعة لتوقيع إطار عمل لتحقيق السلام ويتضمن حقوق تطوير حصرية للولايات المتحدة لممر استراتيجي يمر من جنوب القوقاز”.

أرمينيا وأذربيجان على خلاف منذ أواخر الثمانينيات عندما انفصل جيب ناجورنو قره باغ، وهو منطقة أذربيجانية يغلب على سكانها ذوو العرقية الأرمينية، عن أذربيجان بدعم من أرمينيا. واستقلت كل من أرمينيا وأذربيجان عن الاتحاد السوفيتي في 1991.

وذكر المسؤولون الأمريكيون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أن من المقرر أن ينضم رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إلى ترامب في البيت الأبيض لإجراء محادثات وحضور مراسم التوقيع.

وأضاف المسؤولون أن الزعماء سيوقعون على إطار عمل يهدف إلى التوصل إلى “مسار ملموس للسلام” ومعالجة قضية الممر التي طال أمدها.

وطلبت أذربيجان إنشاء ممر نقل يعبر من أرمينيا ويربط الجزء الأكبر من أراضيها بناختشيفان، وهو جيب أذربيجاني يقع على الحدود مع تركيا حليفة باكو.

وقال المسؤولون إن أرمينيا تخطط، بموجب قسم تم التفاوض عليه بعناية في الوثائق التي سيوقعها الزعماء غدا، لمنح الولايات المتحدة حقوق تطوير خاصة حصرية لفترة طويلة على ممر سيطلق عليه اسم “طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين”.