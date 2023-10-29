أمريكا تطالب إسرائيل بحماية المدنيين في غزة

حثت الولايات المتحدة إسرائيل، الأحد على حماية المدنيين في غزة وطالبت بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الفور، وسط غضب متزايد من ارتفاع عدد القتلى الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ ثلاثة أسابيع.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة دفاع إسرائيل عن نفسها لكن بطريقة تتماشى مع القانون الدولي الذي يكفل حماية المدنيين.

وشدد بايدن أيضا على أهمية “تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة” حيث تشهد الإمدادات نقصا كبيرا في القطاع المحاصر.

ومع ارتفاع عدد القتلى بالآلاف، تتعرض إدارة بايدن لضغوط متنامية لتوضيح أن دعمها الثابت لإسرائيل لا يعني تأييدا شاملا لكل ما تفعله حليفتها في الجيب الساحلي الفقير.

وفي جولة مقابلات تلفزيونية، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم إن إسرائيل مسؤولة عن حماية أرواح الأبرياء في غزة.

وأضاف سوليفان أن واشنطن تسأل أسئلة صعبة لإسرائيل، بينها المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتفريق بين “الإرهابيين” والمدنيين الأبرياء وكيفية تفكير إسرائيل في نتائج عمليتها العسكرية.

وأضاف عبر شبكة (سي.إن.إن) “ما نعتقده هو أن كل ساعة، كل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب أن يتخذ الجيش والحكومة الإسرائيليان كل التدابير الممكنة المتاحة لهما للتفريق بين إرهابيي حماس الذين هم أهداف عسكرية مشروعة والمدنيين الذين ليسوا كذلك”.

وأوضح سوليفان أيضا أن نتنياهو يتحمل مسؤولية “كبح جماح” المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وقال “من غير المقبول على الإطلاق أن يكون هناك عنف من جانب المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية”.

ويواجه بايدن ضغوطا من داخل حزبه الديمقراطي للدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقالت النائبة الأمريكية براميلا جايابال، التي تقود مجموعة كبيرة من التقدميين في الكونجرس، في برنامج “واجه الصحافة” الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) إن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر داعم عسكري لإسرائيل، تتحمل بعض المسؤولية عن إجراءاتها في غزة.

وأضافت “إننا نفقد المصداقية… وبصراحة، نحن نتجه نحو عزلة عن باقي العالم”.

وشنت حركة حماس هجوما مباغتا داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1400 شخص وأطلق الشرارة لموجة من القصف الجوي الإسرائيلي وعملية برية أولية. كما يحتجز مسلحو حماس أكثر من 200 رهينة من إسرائيل يُعتقد أنهم في غزة.

وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة، إن 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا، قُتلوا في الحملة الإسرائيلية للقضاء على المسلحين المدعومين من إيران.

وأشار سوليفان إلى أن مقاتلي حماس، التي تدير قطاع غزة، يندمجون مع السكان الفلسطينيين وفي البنية التحتية المدنية مما يجعل من الصعب جدا استهدافهم.

وقال “يضع ذلك عبئا إضافيا على إسرائيل، لكنه لا يقلل من مسؤوليتها بموجب القانون الإنساني الدولي للتفريق بين الإرهابيين والمدنيين، ولحماية أرواح الأبرياء، وهم أغلبية ساحقة من الشعب في غزة”.

وتشدد إسرائيل حصارها وتقصف غزة منذ ثلاثة أسابيع. ومع انخفاض إمدادات الغذاء والماء والأدوية، اقتحم ألوف من سكان غزة مستودعات للأمم المتحدة ومراكز توزيع للحصول على الغذاء.

وهناك تصاعد في الغضب الدولي بسبب حصيلة الخسائر البشرية للقصف ودعوات متزايدة إلى “هدنة إنسانية” في القتال من أجل السماح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك “وضوح” بين الحليفين بخصوص العملية العسكرية الإسرائيلية، قال سوليفان لبرنامج ‘واجه الأمة‘ الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) “نتحدث بصراحة، بشكل مباشر ونتشارك وجهات نظرنا وبطريقة واضحة وسنواصل ذلك”.

وأضاف “لكنني سأكتفي بالقول بينما أتحدث هنا على الملأ إن الولايات المتحدة ستجعل مبادئها واقتراحاتها واضحة تماما، بما في ذلك حُرمة حياة الأبرياء. وبعد ذلك سنواصل تقديم نصائحنا لإسرائيل على انفراد”.