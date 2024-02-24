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أمريكا تطالب إسرائيل بوقف استهداف الشرطة المرافقة للمساعدات في غزة

منذ 18 دقيقة
قافلة مساعدات

قافلة مساعدات

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت 24 فبراير/شباط 2024، إسرائيل بوقف استهداف الشرطة المدنية التي ترافق المساعدات الإنسانية في غزة، كي لا تزيد من الانفلات الأمني ونهب المساعدات لصالح قطاع الطرق، وفق ماذكر موقع “أكسيوس”.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من إسرائيل وقف الهجمات التي تستهدف الشرطة المدنية التي تديرها حماس والتي ترافق شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، محذرة من أن “الانهيار التام للقانون والنظام” يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كبير.

ووفقا للمصادر فقد أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل 11 ضابط شرطة كانوا يعملون على تأمين نقل الشحنات خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة رفح الحدودية الجنوبية وحدها، وفي أوائل فبراير، ترك البعض منهم عمله لهذا السبب. وقد خلق هذا فرصا لكل من العصابات المسلحة والسكان المحليين اليائسين لسرقة شاحنات المساعدات.

    المصدر :
  • وكالات

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