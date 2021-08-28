أمريكا تطلب من رعاياها عدم التوجه إلى مطار كابل

جددت الولايات المتحدة ، الجمعة،طلبها من المتواجدين في عدد من بوابات المطار مغادرتها فورا، وفق بيان للسفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابل.

وجددت السفارة طلبها من المواطنين الأميركيين عدم التوجه إلى مطار كابل وتجنب بوابات المطار غداة الهجوم المزدوج الذي استهدفه الخميس.

ويأتي بيان السفارة بعد بيان آخر بداية الأسبوع، حضّت فيه السفارة رعاياها على تجنب التوجه إلى مطار كابل بسبب “مخاطر أمنية محتملة”.

ولا تزال عمليات إجلاء آلاف الأشخاص تُواجه “تهديدات محدّدة وجدّية” غداة الهجوم الانتحاري قرب المطار.

وتسود فوضى عارمة خارج مطار كابل بينما تحدثت معلومات عن تعرض أشخاص يسعون إلى المغادرة للضرب على أيدي مسلّحين من طالبان.

وأسفر هجوم مزدوج، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في مطار كابل، الخميس، عن مقتل 13 جنديا أميركيا وإصابة 18 آخرين بالإضافة إلى مقتل عشرات الأفغان وفق البنتاغون، ليكون الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش الأميركي في أفغانستان منذ 2011.