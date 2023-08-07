الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تعتزم إرسال أسلحة لكييف بقيمة 200 مليون دولار

منذ ساعة واحدة
جنود من الجيش الأوكراني

جنود من الجيش الأوكراني (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن مساعدات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار (الثلاثاء 8-8-2023)، إذ تبدأ في توزيع تمويلات بقيمة 6.2 مليار دولار اكتشفت بعد خطأ محاسبي لوزارة الدفاع (البنتاجون) بالغ في تقدير مساعدات لأوكرانيا بالمليارات.

قالت البنتاجون في مايو أيار إنها خصصت عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المطلوب للأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى كييف عندما استخدم الموظفون قيمة غير مناسبة في تصنيف ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى بالمليارات يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

تحتاج أوكرانيا إلى أسلحة يمكن إرسالها من المخزونات الأمريكية في غضون أيام أو أسابيع حتى تتمكن من مواصلة معركتها لصد الغزو الروسي، وجاء الخطأ المحاسبي في مصلحة كييف لأنه يمكن من إرسال المزيد من المعدات.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه من الضروري البدء في استخدام هذه التمويلات المكتشفة لأنها تمثل آخر مبلغ من 25.5 مليار دولار سمح بها الكونجرس سابقا في إطار سلطة السحب الرئاسي، والتي يمكن للإدارة استخدامها لإرسال أسلحة من المخزونات الأمريكية في حالة الطوارئ.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن واشنطن تعمل حاليا على طلب ميزانية تكميلية للاستمرار في مساعدة كييف.

وقال المسؤولون إن الإعلان المتوقع يوم الثلاثاء سيمثل الشريحة الأولى من مبلغ 6.2 مليار دولار المفاجئة التي سبقت الموافقة عليها في إطار سلطة السحب الرئاسي.

تضم هذه الحزمة عناصر مثل معدات إزالة الألغام وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق وذخيرة وطائرات اعتراضية للدفاع الجوي من إنتاج لوكهيد مارتن لمنظومة باتريوت وصواريخ ومعدات أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب
محاكمة ترامب
رد دفوع لترامب يعتبر فيها أنه ضحية تشهير صحافية سابقة تتهمه باغتصابها
عناصر من الأمن الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تجسست على زيلينسكي.. أوكرانيا تعتقل امرأة كانت تحاول نقل معلومات إلى روسيا
أنصار الانقلاب أمام الجمعية الوطنية في عاصمة النيجر
محادثات صعبة.. قادة انقلاب النيجر يرفضون السماح لمسؤولة أمريكية بلقاء رئيس البلاد

الأكثر قراءة

حسن نصر الله
تصريحات إسرائيلية خطيرة عن استهداف "نصر الله".. هل اتُخذ القرار!؟
علم لبنان
بعد تحذير السفارات... لبنان بلد غير آمن يتجه نحو المجهول
نيمار
"مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!